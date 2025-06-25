Российские школьники определились с подарками на выпускной: большинство хочет деньги или путешествие

Выпускников девятых и одиннадцатых классов, их родителей и учителей опросили, чтобы понять, как изменилось отношение к выпускному. Результаты показали: выпускной остаётся традиционным праздником, чаще всего его отмечают на банкетах, а вчерашние школьники мечтают получить в подарок от родителей деньги или поездку.

Так, по данным онлайн-платформы «Умскул» и бьюти-ретейлера «Золотое яблоко», самым популярным форматом праздника остаются банкеты — их выбирают 62% школьников, 55% родителей и 48% учителей. Но если бы выпускники могли выбирать сами, они предпочли бы вечеринку с танцами (52%), поездки (41%) или выезд на природу (40%).

Родители в выборе сценария праздника более сдержанны: только 16% готовы отпустить детей на вечеринку с друзьями и 22% пока не определились с форматом. Но тем не менее старшее поколение старается прислушиваться к пожеланиям детей: почти треть родителей (33%) считает главным, чтобы праздник соответствовал желаниям самого выпускника.

Получить подарок от родителей на выпускной рассчитывают 42% школьников. Ещё 37% не уверены или не ждут подарок, но хотели бы его получить. Каждый пятый ученик (21%) не ждёт подарка вовсе. Самыми желанными презентами для выпускников стали деньги (53%), впечатления или поездка (52%), памятные вещи вроде фотокниг и альбомов (42%) и подарочные сертификаты в любимые магазины (36%).

Среди родителей 63% считают, что выпускной — это подходящий повод порадовать ребёнка подарком. Чаще всего они выбирают практичные и универсальные варианты: технику (32%), деньги на будущее (26%), украшения (22%), путешествия (14%) и подарочные карты (12%).

Не обходят подарками и учителей. Для большинства школьников — это прежде всего знак благодарности за труд (63%) и способ выразить уважение (17%). На практике выпускники планируют дарить подарки всем педагогам: так ответили 45% опрошенных. Каждый четвёртый (25%) ограничится только презентом для классного руководителя, а 21% — вручат подарки лишь любимым учителям.

Родители же отдают предпочтение универсальным подаркам, которые предоставляют возможность выбора и гарантированно будут полезными. Самый популярный выбор — подарочные карты, их выбирают 35% респондентов. Букет цветов остаётся обязательным атрибутом — его выбирают 57% родителей. Среди других подарков — наборы сладостей и чая (20%), символические сувениры вроде альбомов и открыток (12%), украшения и аксессуары (7%), впечатления вроде билетов и экскурсий (6%) и канцелярия или книги (5%).