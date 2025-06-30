С 1 июля пенсионеры смогут открыть социальный вклад. Какой можно получить доход С 1 июля 2025 года в банках появится новая услуга. Получатели социальных выплат, в том числе пенсионеры, смогут открыть социальный счёт и социальный вклад. На сколько теперь можно приумножить сбережения и как это сделать? 30 июня, 09:04 С 1 июля в банках появятся новые вклады для получателей социальных выплат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Кто и на каких условиях может открыть социальный вклад

Социальный вклад — это особый продукт. Его задача — помочь повысить свои доходы льготникам. В частности, пенсионерам. Вклад имеет свои особенности.

Так, сумма вложений должна составлять не более 50 тысяч рублей, а срок размещения денег — не более одного года с возможностью пролонгации. Вклад можно будет продлить, если вкладчик продолжит получать социальную поддержку от государства. Если по каким-то причинам он перестанет относиться к льготным категориям граждан, то возможности продлить вклад не будет.

— Главная задача вклада — это помочь людям с небольшими доходами, поэтому ставка по вкладу должна быть равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года. Ещё одна особенность — ставка по счёту должна быть не меньше половины ключевой ставки Банка России. Проценты по вкладу начисляют каждый месяц и перечисляют на отдельный счёт. Здесь нет такого понятия, как капитализация. При этом важно учитывать, что каждый получатель соцвыплат может открыть не более одного социального вклада и одного счёта, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Где можно открыть социальный вклад

С 1 июля 2025 года социальный вклад можно будет открыть в 13 системно значимых банках. Затем этот список будет расширен. С 1 января 2027 года социальные счета и вклады смогут открывать и другие кредитные организации. Все вклады застрахованы.

Также важно учесть, что по социальному счёту можно будет проводить только рублёвые операции. При этом банки не смогут брать комиссию за его открытие, обслуживание и пополнение. Кроме того, можно будет бесплатно и без потери процентной ставки в любое время пополнить вклад до его максимального размера. Разрешено также частичное снятие или перевод денег. Расторгнуть договор можно будет в любое время по инициативе вкладчика.

Авторы Нина Важдаева