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30 июня, 08:57

Мишустин поручил давать спасателям данные о смартфонах пропавших без вести людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabo_Arts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabo_Arts

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к 3 ноября разработать механизм передачи поисково-спасательным отрядам данных о геолокации мобильных телефонов пропавших без вести граждан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.

«Министерство должно к 3 ноября оценить возможность подключения не менее трёх операторов связи при строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных домов, проработать вопрос оптимизации процедуры перенесения абонентских номеров между операторами связи», — отмечается в сообщении правительства.

Правительство также отмечает, что операторы связи будут предоставлять поисково-спасательным отрядам данные о местоположении мобильных телефонов пропавших, чтобы ускорить и упростить поиски.

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А ранее Минцифры РФ предложило запретить перепрошивку мобильных устройств. Данные изменения являются частью масштабного законопроекта, нацеленного на борьбу с киберпреступностью в стране.

Мария Любицкая
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