Сальмонеллы и листерии: Опасные бактерии нашли в мясной продукции российских производителей

В продукции ряда крупных российских производителей мясных изделий выявлены опасные бактерии. В частности, сальмонеллы обнаружены в продукции «Останкинского МПК» и «Пензамол инвест», а листерии — в продукции комбината «Дубки», сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, в молочных сосисках «Останкинского МПК» (подразделение «Гагарин-Останкино»), продающихся в крупных сетевых магазинах, обнаружены сальмонеллы. Заражённая партия была найдена в «Светофоре». Кроме того, сальмонеллы выявлены в мясной основе из индейки для котлет от «Пензамол инвест», реализуемой в «Маяке». Сальмонеллёз — это опасная инфекция, вызывающая проблемы с пищеварением, высокую температуру и интоксикацию.

В варёной колбасе от «Комбината »Дубки» обнаружена листерия, вызывающая листериоз. Это заболевание особенно опасно для беременных, так как может привести к серьёзным осложнениям, включая выкидыш. У взрослых листериоз может вызвать инфекционно-токсический шок.

В общей сложности Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией десяти компаний: ООО Комбинат «Дубки», ООО «Саратовский МПК «Ресурс», ООО «МПК «Потанино», АО «Останкинский МПК», АО «Останкинский МПК» Обособленное подразделение «Гагарин-Останкино», ООО «Сибирская продовольственная компания», ООО «МПК Алтай», ООО «Морозко», ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Благодарненский», АО «Мясная Галерея». Эта мера направлена на недопущение попадания на рынок продукции, не соответствующей установленным требованиям.