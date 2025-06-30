Семьям участников СВО начали рассылать опасные вирусы от имени Красного Креста

Международный Комитет Красного Креста предупреждает о масштабной кампании кибермошенников, нацеленной на родственников российских военнослужащих. Злоумышленники распространяют вредоносные программы, замаскированные под apk-файлы, используя фальшивые аккаунты. Для обмана пользователей они дают файлам вводящие в заблуждение названия, такие как «список пленных» или «фотографии военных».

«Прямо сейчас от фальшивого аккаунта «Комитета Красного Креста» семьям военнослужащих массово рассылают вирусные apk файлы», — сказано в сообщении организации.

Загрузка таких файлов грозит взломом аккаунтов в социальных сетях, несанкционированным доступом к банковским приложениям и хищением конфиденциальной информации.

В МККК посоветовали не открывать подобные документы с расширением apk и поделиться информацией о распространении вирусного файла с близкими.