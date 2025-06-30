Семьям участников СВО начали рассылать опасные вирусы от имени Красного Креста
МККК: Семьям военных рассылают вирусные apk-файлы от фейкового Красного Креста
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Международный Комитет Красного Креста предупреждает о масштабной кампании кибермошенников, нацеленной на родственников российских военнослужащих. Злоумышленники распространяют вредоносные программы, замаскированные под apk-файлы, используя фальшивые аккаунты. Для обмана пользователей они дают файлам вводящие в заблуждение названия, такие как «список пленных» или «фотографии военных».
«Прямо сейчас от фальшивого аккаунта «Комитета Красного Креста» семьям военнослужащих массово рассылают вирусные apk файлы», — сказано в сообщении организации.
Загрузка таких файлов грозит взломом аккаунтов в социальных сетях, несанкционированным доступом к банковским приложениям и хищением конфиденциальной информации.
В МККК посоветовали не открывать подобные документы с расширением apk и поделиться информацией о распространении вирусного файла с близкими.
Активное использование соцсетей делает россиян потенциальными жертвами мошеннических схем. Поэтому необходимо проявлять бдительность и помнить, что уведомления от систем безопасности о подозрительных действиях не всегда являются подтверждением взлома аккаунта. В связи с этим эксперт дал ценные советы о том, как определить настоящую угрозу и избежать паники и необратимых последствий.