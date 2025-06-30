В Казахстане запретили никабы и маски квадроберов

Новая норма включена в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан», касающиеся работы правоохранительных органов, социальной защиты их сотрудников, а также оптимизации нормативного регулирования в сфере деятельности МВД. Согласно закону, в общественных местах запрещается носить предметы одежды, мешающие идентификации лица. Исключения предусмотрены для случаев, когда закрытие лица требуется по закону, в рамках служебных обязанностей, по медицинским показаниям, для гражданской защиты, при неблагоприятных погодных условиях, а также во время спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Запрет на ношение никабов (закрывающих лицо мусульманских вуалей) действует в ряде стран под разными формулировками — чаще всего в целях безопасности или светского характера государства. В Европе одними из первых такой запрет ввели Франция и Бельгия: с 2011 года там запрещено появляться в общественных местах с закрытым лицом. Позднее к ним присоединились Австрия, Болгария, Дания, Швейцария (на уровне отдельгных регионов, затем и по всей стране), а также Нидерланды — частично. Вне Европы никабы ограничены в Шри-Ланке, Тунисе, Камеруне и ряде провинций Китая. Несмотря на разную степень строгости, общая мотивация — борьба с радикализмом, обеспечение общественной безопасности и идентификации личности.