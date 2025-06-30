«Потрясёт весь мир»: В Госдуме назвали сроки краха экономики США

Лидерство США как сильнейшей экономики мира находится под угрозой, а в обозримом будущем американскую финансовую систему ожидает крах. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал председатель комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

«Ситуация очень опасно выглядит. Есть серьёзные прогнозы о том, что американская валюта может очень крепко пошатнуться, в том числе из-за политики правительства, государства. Долг государства уже равняется фактически бюджетным поступлениям…», — заявил депутат.

По словам Аксакова, такая ситуация создаёт угрозу разрушения финансовой системы США, что потрясёт весь мир. Он допустил, что этот коллапс может произойти ещё при жизни нынешнего поколения.

Ранее в США выразили опасения, что новый законопроект сенатора Линдси Грэма*, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, поддерживающих торговлю с Россией, может создать эффект бумеранга и спровоцировать полномасштабную торговую войну. Хотя законопроект позиционируется, как мера поддержки Украины, эксперты предупреждают, что его реализация способна вызвать негативные последствия для глобальной экономики и, в частности, для Штатов.