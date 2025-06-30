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Регион
30 июня, 13:52

«Потрясёт весь мир»: В Госдуме назвали сроки краха экономики США

Депутат Аксаков: Финансовую систему США ждёт крах в обозримом будущем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Лидерство США как сильнейшей экономики мира находится под угрозой, а в обозримом будущем американскую финансовую систему ожидает крах. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал председатель комитета Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

«Ситуация очень опасно выглядит. Есть серьёзные прогнозы о том, что американская валюта может очень крепко пошатнуться, в том числе из-за политики правительства, государства. Долг государства уже равняется фактически бюджетным поступлениям…», заявил депутат.

По словам Аксакова, такая ситуация создаёт угрозу разрушения финансовой системы США, что потрясёт весь мир. Он допустил, что этот коллапс может произойти ещё при жизни нынешнего поколения.

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Ранее в США выразили опасения, что новый законопроект сенатора Линдси Грэма*, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, поддерживающих торговлю с Россией, может создать эффект бумеранга и спровоцировать полномасштабную торговую войну. Хотя законопроект позиционируется, как мера поддержки Украины, эксперты предупреждают, что его реализация способна вызвать негативные последствия для глобальной экономики и, в частности, для Штатов.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
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