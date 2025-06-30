«Чтобы она не сдала»: Белорусский политик удивил просьбой к ГАИ насчёт своей тёщи

Белорусский политик Олег Гайдукевич попросил ГАИ «завалить» свою тёщу на экзамене. Во время обсуждения вопросов безопасности дорожного движения депутат сделал неожиданное заявление.

«Жена 8 раз сдавала на мотоцикл. Безопаснее будет ездить. А тёща, прошу, чтобы никогда не сдала — безопаснее будет ходить», — отметил Гайдукевич.

Выступление белорусского политика. Видео © Telegram / «Придыбайло»

Гайдукевич, известный своей эмоциональной манерой выступлений, пояснил, что его шутливое обращение связано с опасениями за безопасность дорожного движения. По его словам, пожилая родственница недавно начала учиться вождению, что вызывает у него серьёзные опасения.

Представители ГАИ Белоруссии воздержались от комментариев, подчеркнув, что экзаменационная процедура остаётся объективной для всех кандидатов. Коллеги Гайдукевича по парламенту восприняли его слова как характерную шутку, не требующую официальной реакции.