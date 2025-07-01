Торги начались. Как получить максимальную скидку при покупке вторичной недвижимости Летом растут дисконты на вторичное жильё, но покупатели во время торга допускают немало ошибок. Как грамотно договориться о снижении цены и какой дисконт можно получить сейчас на вторичное жильё? 30 июня, 21:20 Специалисты рассказали, как грамотно торговаться с продавцом квартиры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

На какую скидку могут рассчитывать покупатели квартиры на вторичном рынке

Сейчас средний размер дисконта на вторичном рынке Москвы составляет 4,8–5 %. Доля сделок с дисконтом составляет около 80 %, она стабильна. Более крупные скидки предоставляют собственники-продавцы в зависимости от личных обстоятельств. Например, если по каким-то причинам требуется очень быстро провести сделку. Об этом рассказал директор направления «Вторичный рынок» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

— На рынке сейчас немало объектов в продаже. Стоят ли они тех денег, которые за них просят? Скорее нет, если срок их публикации более трёх – пяти месяцев, — отметил руководитель офиса «Новослободское» «ИНКОМ-Недвижимости» Денис Васильев.

При этом он отметил, что стоит осторожно относиться к очень дешёвым вариантам. Не просто так объект продаётся по нижней планке рынка. Это могут быть и сложности с документами, и сложности с самой квартирой.

— Летом мы наблюдаем рост доли сделок со скидками на вторичном рынке — это связано с сезонной активностью и увеличением предложения. Однако, прежде чем выходить на торг с продавцом, стоит проанализировать ситуацию на рынке недвижимости и состояние квартиры на продажу. Частая ошибка покупателя — предлагать скидку без анализа состояния рынка или особенностей конкретного объекта, — рассказала руководитель направления по работе с агентствами недвижимости сервиса «Яндекс Недвижимость» Алина Герасименко.

Основными факторами для торга могут выступать: отсутствие ремонта, расположение объекта на первом этаже, наличие задолженности по коммунальным услугам, наличие несовершеннолетнего собственника, наличие неузаконенной перепланировки. На эти моменты обратил внимание старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

— О торге лучше начинать говорить после осмотра объекта, увидев его и оценив все его преимущества и недостатки. Предложение снизить цену должно быть обоснованным. Например, наличие несовершеннолетнего собственника приведёт к тому, что сделка займёт в два, а то и в три раза больше времени. Для покупателя это может быть серьёзным неудобством. Сейчас у нас снова рынок покупателя, из-за высоких ставок по ипотеке предложение превышает спрос, поэтому сделка, которая займёт 1,5–2 месяца, может отпугнуть покупателей и стать серьёзным основанием для торга, — отметил Пётр Гусятников.

Как торговаться с продавцом квартиры

Прежде чем запрашивать скидку, важно проанализировать параметры конкретной квартиры и текущее состояние рынка. Один из главных индикаторов — срок экспозиции. Если объект находится в продаже более 110 дней, а просмотров немного, это весомый аргумент в пользу уступки. Такую рекомендацию дала Алина Герасименко.

— Покупателю стоит вести переговоры с аргументами, а не с абстрактной просьбой «сделать скидку». Ссылайтесь на объективные признаки — длительное нахождение в продаже, слабую конкурентоспособность предложения, завышенную стоимость относительно аналогов. Такой подход повышает шансы на уступку. Средний дисконт на вторичке в городах-миллионниках в начале 2025 года составил 4,6 %, но в ряде случаев можно рассчитывать на скидку до 8–10 %, особенно если продавец заинтересован в быстрой сделке, — пояснила Алина Герасименко.

По её словам, надёжность покупателя — ещё один важный фактор. Готовность выйти на сделку без задержек, наличие всех документов, возможность обойтись без ипотеки — всё это может повлиять на решение продавца. Сегодня важна не только цена, но и скорость, особенно на фоне растущего предложения. Например, объём сданных новостроек, формально относящихся к вторичному рынку, вырос — такие объекты с новым ремонтом и маркетинговыми акциями напрямую конкурируют с классической вторичкой.

Руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева рекомендует обратить внимание на этажность и видовые характеристики. Всё то, что режет глаз (неудачные виды в целом — на соседний дом, проезжую часть, промзону), можно использовать как аргумент для торга. Впрочем, дисконт составит 5–8 %, не более.

— Если вы видите, какие-то слабые стороны продавца или его желание быстрее продать квартиру, то стоит этим воспользоваться. Например, сказать, что готовы максимально быстро купить, избавить его от проблем и беспокойства из-за экономической неопределённости. При грамотном подходе цену в этом случае можно снизить на 10–12 %, — добавила Елена Чегодаева.

Торговаться надо обоснованно — то есть приводить доводы, основанные на реальных экспертных данных и цифрах. А не «из головы».

— Приведу пример. В старом фонде необходимо провести ремонт труб. Это не ваша инициатива, а мнение инженера по техническому надзору, которого вы привлекли. Сделать это непросто, так как в доме вы отвечаете за часть труб, которая расположена в другой квартире. Да, такое в центре Москвы бывает. Делать ремонт стояка никто не хочет. В других квартирах уже сделали евроремонты, и «разрушать» ванные другие собственники не хотят. Как быть? Есть решение с дополнительными коммуникациями, но оно стоит денег, требует квалифицированной работы. Вот на её стоимость плюс временные затраты уместно просить дисконт. Это аргументированно и обоснованно, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева