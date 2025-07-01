Хрущёвка на бумаге, дворцы в реальности: Как Азамат Ибатуллин из Уфы зарабатывает на словах и вывесках Уфимский бизнесмен Азамат Ибатуллин зарегистрировал на себя и жену около двух тысяч распространённых слов и фраз и теперь судится с компаниями, которые их используют. У него тысячи подобных исков на сумму более чем миллиард рублей. Как живёт семья бизнесмена? 1 июля, 15:11 Азамат Ибатуллин, которого называют «патентным тролем»: суды за товарные знаки. Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Shutterstock / FOTODOM / Amerigo_images, © VK / Судебные решения РФ

От «Макдоналдса» до BBC: с кем судился уфимец Азамат Ибатуллин

Азамат Ибатуллин, новости о котором всколыхнули российское медиапространство, как оказалось, знаком юристам, специализирующимся на патентных вопросах, ещё с прошлого десятилетия. Тогда он судился с гигантами бизнеса, причём не только российскими. Среди прочих в его послужном списке значатся даже «Макдоналдс» и британская вещательная корпорация BBC, у которой он пытался оспорить торговый знак TopGear.

Уфимский коммерсант занимается тем, что регистрирует на свои фирмы торговые знаки, причём как уже те, что на слуху, так и состоящие из самых обычных слов, но которые, по его мнению, могут быть использованы в названиях разных фирм или их продуктов. Исследуя заявки Ибатуллина Life.ru нашёл, например, такие — «Просто», «Лимон», «Матрица», «Колобок», «Огни», «Ëлки», «Подиум» и прочие.

Азамат Ибатуллин, его супруга Гульназ и их дети. Фото © VK / Гульназ Ибатуллина (Ибатуллина)

В Роспатенте их уже более 600 штук, однако это далеко не все наименования, которые намерен присвоить ушлый бизнесмен. В этом деле ему активно помогают и фирмы, записанные на жену Гульназ Ибатуллину. Её юрлица отправили на регистрацию более 1300 слов.

Зарегистрированные торговые знаки становятся инструментом для заработка — Азамат Ибатуллин только за последние неполные пять лет стал инициатором почти 1100 судебных разбирательств на сумму более миллиарда рублей. Абсолютное большинство их связано с охраной интеллектуальной собственности и нарушением авторских прав, под которые подпадают различные фирмы, «неосмотрительно» называющиеся или выпускающие продукты с названиями, которые уже успел оформить на себя Ибатуллин.

Судя по картотеке арбитражных дел, суды заканчиваются не всегда в пользу истца, зато некоторые из выигранных дел не то что могут окупить все затраты на процесс, но даже позволяют башкирскому коммерсанту жить на широкую ногу. Например, несколько лет назад в Бурятии сеть по продаже хозтоваров по суду заплатила «патентному троллю» 10 млн рублей за то, что использовала зарегистрированное Ибатуллиным название «Сто тысяч мелочей».

Что говорят «жертвы» Ибатуллина

Судя по документам, суммы подаваемых исков разнятся — видимо, в зависимости от доходов фирмы-«жертвы». При этом коммерсант не брезгует судиться с предприятиями малого бизнеса и ИП — с теми, кто показывает даже совсем скромные доходы.

— Ибатуллин просто изматывает меня бесконечным судебным процессом. Он отнимает у меня нервы, время и деньги на адвокатов, — пожаловалась Life.ru владелица маленького швейного ателье, название которого так неудачно «совпало» с зарегистрированным Ибатуллиным товарным знаком. — Но я не сдамся, это уже вопрос принципа.

Женщина считает, что истинной целью истца является вовсе не получение компенсации за использование принадлежащего ему названия, хотя и это стало бы плюсом. По словам собственницы ателье, дело, скорее всего, в намерении навязать ей «абонентскую плату» за пользование товарным знаком. Как говорит предпринимательница, Ибатуллин назвал и сумму, которую хотел бы получать от неё каждый год — 15 тысяч рублей.

Деньги на первый взгляд небольшие и совершенно точно ниже затрат на судебные разбирательства, особенно расходов на юристов. Но на это, по мнению бизнесвумен, и расчёт — не все захотят заниматься судебной волокитой и среди ответчиков найдутся те, кто предпочтёт платить.

Как может выглядеть схема Ибатуллина: регистрация, мониторинг и суды

Косвенно эти слова подтверждаются в карточках торговых знаков, права на которые зарегистрировали фирмы семьи Ибатуллина. У ряда из них есть лицензиаты — компании, которые платят за использование знаков. И таких фирм, согласно бизнес-реестрам, уже десятки.

У предприятия, принадлежащего жене Азамата Гульназ Ибатуллиной, есть 150 действующих лицензий, почти 1,3 тыс. заявок и 19 лицензиатов — фирм, пользующихся зарегистрированными Ибатуллиными товарными знаками. Фото © spark-interfax.ru

Согласно данным системы СПАРК, ряд предприятий Ибатуллина (он аффилирован с более чем 30 юрлицами) показывают околонулевые прибыли. Иногда в них даже отсутствует необходимый для работы штат сотрудников. При этом на многих из них числятся заявки в Роспатент на сотни торговых знаков. В ряде случаев заявляемые наименования даже сложно сопоставить с официальной — по ОКВЭД — деятельностью юрлица.

Например, семейное предприятие «ХК Бизнесинвестгрупп», чья основная деятельность — производство молочной продукции. В ЕГРЮЛ фирма значится как микропредприятие с почти номинальным уставным капиталом — меньше 30 тысяч рублей. Согласно финансовой отчётности, прошлый год юрлицо заработало всего 127 тысяч рублей. При этом у него почти 1,3 тысячи заявок в Роспатент, среди которых такие наименования, как, например, «Виноград», «Мир одежда обувь», «Юниспорт», «Ёлки», «Живая мука» и «Семь футов».

Как живёт семья Ибатуллина: загадочные доходы и недвижимость

Азамату Ибатуллину 47 лет, он закончил Башкирскую академию государственной службы и управления при главе РБ. Судя по данным бизнес-реестров, изначально он занимался производством и продажей офисной мебели. Причём, и как наёмный менеджер, и как собственник. Позже к этому доходу добавился заработок на управлении недвижимостью — в совокупности компании Ибатуллина в прошлом году официально показали выручку более 7 млн рублей. Впрочем, какого рода этот доход (непосредственно от деятельности предприятий или это уже заработок на регистрации торговых знаков) понять сложно.

На людях семейство своим богатством не хвастается. Все предприятия Ибатуллиных, как и сами члены семьи, зарегистрированы на площади 57 квадратов в обычной уфимской панельной хрущёвке на проспекте Октября. При этом семейное гнездо, похоже, находится в деревне Нурлино неподалёку от Уфы — здесь жили родители Азамата. Судя по картам, тут находится огромный в виде буквы Z дом, расположенный на участке 2,6 тыс. квадратных метров. Возможно, свою замысловатую форму он приобрёл не без усилий «патентного тролля». Его супруга связана с большим двухэтажным частным домом на улице Аграрной — это уже в самой Уфе.

Автомобили у семьи водятся хорошие. Азамата Ибатуллина видели за рулём больших немецких кроссоверов — Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GL-Class с «красивыми» номерами из трёх пятёрок. Гульназ же предпочитала кроссоверы японской марки Toyota. Впрочем, учитывая специфику коммерческой деятельности семейства и, как следствие, постоянно растущее количество недоброжелателей, реальные активы Ибатуллины с большой вероятностью тщательно скрывают. И необязательно в родной Башкирии — известно, что бизнес-интересы главы семейства по крайней мере ещё недавно были в Краснодаре и Москве.

Законно ли это? Мнение экспертов о деятельности Ибатуллина

Опрошенные Life.ru эксперты сходятся во мнении, что судебное сутяжничество действительно может быть основным заработком Ибатуллина. Об этом свидетельствуют и сотни запатентованных названий, и тысяча с лишним судебных исков, и даже бухгалтерская отчётность фирм семейства коммерсанта.

За последние четыре с половиной года Азамат Ибатуллин подал исков на сумму более миллиарда рублей. Фото © spark-interfax.ru

По словам патентного поверенного РФ Владимира Бирюлина, Азамат Ибатуллин — известная личность, за которой тянется шлейф из скандалов ещё с 2018 года. Надёжнее всего предупредить возможное неприятное взаимодействие с ним и ему подобными можно, если изучить базу данных Роспатента на предмет уже имеющейся регистрации торгового знака, который планируется запустить. Однако даже если владелец бизнеса получил иск от «патентного тролля», то возможности противодействовать такой деятельности есть. Нужно только обладать определёнными знаниями.

— В качестве противодействия можно попытаться аннулировать регистрацию товарного знака, если он не удовлетворяет определённым требованиям ГК РФ. Например в статье 1483 указан перечень оснований для отказа в государственной регистрации, — сообщил Life.ru эксперт. — Ибатуллин часто регистрирует обычные слова, и имеет смысл изучить вопрос о том, насколько данный товарный знак соответствует требованиям закона. Можно также обратиться в суд с иском о злоупотреблении правом (статья 10 ГК РФ).

Авторы Евгений Кузнецов