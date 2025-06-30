Алые паруса брига «Россия» увидели выпускники на улицах крупнейших городов страны

Главное событие для выпускников со всей страны – праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге. Концерт собрал на Дворцовой площади порядка 100 тысяч человек. Среди них петербургские выпускники и гости из 31 региона России. Также на праздник приехали более 500 ребят из Абхазии, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки. Губернатор Санкт-Петербурга открыл праздник традиционным ударом в корабельную рынду.

«Алые паруса» – праздник выпускников всего мира. Этот праздник дарит вам Россия. Россия – страна смелых, мужественных и добрых людей. Каждый из нас, от школьника до Президента, верен своей стране, своим друзьям, своим идеалам, готов сражаться и побеждать за них, как победили наши отцы и деды 80 лет назад, – сказал Александр Беглов. – Скоро каждый из вас увидит над вольной Невой бриг «Россия» под алыми парусами. Следуйте за своей мечтой! Алые паруса – это символ надежды и мечты. Боритесь за неё, дерзайте, сражайтесь, побеждайте. Мы верим в вас, наследники! Побеждайте вместе с Россией! Россия – страна побед!» – сказал Александр Беглов.

Все музыкальные номера концерта в этом году объединила идея триумфа добра над злом. Перед публикой выступили Надежда Кадышева, «Иванушки International», The Hatters, Зара, Bearwolf, Akmal', «5УТРА», Вадим Самойлов из «Агаты Кристи».

Завершился праздник проходом брига «Россия» по акватории Невы под залпы салюта. Впервые праздник состоялся в Ленинграде летом 1968 года, когда по глади Невы проплыл корабль с алыми парусами, воплощающими юношеские надежды, мечтания и вступление во взрослую жизнь. А для тех, кому не удалось увидеть яркий праздник в живую, медиахолдинг МАЕР запустил трансляцию на цифровых экранах и медиафасадах на улицах российских городов. Прохождение брига с алыми парусами в моменте увидели более 200 тысяч человек.