Проход брига «Россия» по акватории Невы стал кульминацией «Алых парусов»

Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге подошёл к своей кульминации. Легендарный бриг «Россия» под аккомпанемент салюта прошёл по акватории Невы.

Бриг «Россия» прошёл по акватории Невы, завершив праздник «Алые паруса». Видео © Пятый канал

Свидетелями стали тысячи выпускников, собравшиеся в этот праздничный вечер на берегу. Маршрут парусника в этом году изменился: он стартовал от Сенатской площади, вошёл в разведённый створ Дворцового моста, затем, двигаясь вдоль Дворцовой набережной, совершил разворот на 360 градусов у Зимней канавки и продолжил путь в сторону Троицкого моста. Зрители также услышали залп легендарных «Катюш» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главному событию предшествовал большой концерт, состоявшийся на Дворцовой площади. Перед уже бывшими школьниками выступили группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов / «Агата Кристи», «Иванушки International», а также Надежда Кадышева, Зара и Bearwolf.