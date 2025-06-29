Проход брига «Россия» по акватории Невы стал кульминацией «Алых парусов»
Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге подошёл к своей кульминации. Легендарный бриг «Россия» под аккомпанемент салюта прошёл по акватории Невы.
Бриг «Россия» прошёл по акватории Невы, завершив праздник «Алые паруса». Видео © Пятый канал
Свидетелями стали тысячи выпускников, собравшиеся в этот праздничный вечер на берегу. Маршрут парусника в этом году изменился: он стартовал от Сенатской площади, вошёл в разведённый створ Дворцового моста, затем, двигаясь вдоль Дворцовой набережной, совершил разворот на 360 градусов у Зимней канавки и продолжил путь в сторону Троицкого моста. Зрители также услышали залп легендарных «Катюш» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Главному событию предшествовал большой концерт, состоявшийся на Дворцовой площади. Перед уже бывшими школьниками выступили группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов / «Агата Кристи», «Иванушки International», а также Надежда Кадышева, Зара и Bearwolf.
Life.ru уже рассказывал об истории праздника «Алые паруса», который традиционно отмечается в Санкт-Петербурге и связан с окончанием учебного года в школах и вузах. Мероприятие из года в год становится особенно ярким и памятным моментом в жизни выпускников, которые отмечают окончание учёбы. В этом году оно проводится в 21-й раз после возрождения советской традиции в 2005 году.
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