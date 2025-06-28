Около 500 школьников из зарубежных стран примут участие в «Алых парусах»

Около 500 школьников из разных стран мира будут участвовать в празднике выпускников «Алые паруса», который пройдёт в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня. Об этом сообщили в городском комитете по внешним связям.

По приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в этом году на «Алых парусах» будут присутствовать школьники из Абхазии, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы и стран Африки.

«По личному приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в этом году в Алых парусах примут участие порядка 500 школьников из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан. Республики Куба, Боливарианской Республики Венесуэла, стран Африки», — сообщили в комитете.

Кроме самого праздника «Алые паруса», иностранных выпускников ждут различные мероприятия, связанные с профориентацией, досугом и патриотизмом в рамках проекта «Петербургские международные молодёжные смены».