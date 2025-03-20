Стало известно, когда в 2025 году пройдут «Алые паруса»
Губернатор Беглов: Праздник «Алые паруса» в Петербурге состоится 28 июня
«Алые паруса» в Петербурге. Обложка © Telegram / Александр Беглов
В Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«Любимый петербуржцами праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в этом году 28 июня. Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге», — написал он в телеграм-канале.
Этот знаменитый праздник впервые был проведён для школьников Ленинграда в 1968 году. Идея его организации возникла под влиянием одноимённой повести Александра Грина и её популярной экранизации 1961 года. «Алые паруса» существовали до 1979 года, после чего традиция была прервана. Восстановили её в 2005 году
А ранее Life.ru писал, что последние звонки в российских школах пройдут 24 мая. По данным Минпросвещения, выпускные состоятся чуть позже — 28 июня.