Стало известно, когда в 2025 году пройдут «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» состоится 28 июня в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Любимый петербуржцами праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в этом году 28 июня. Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге», — написал он в телеграм-канале.

Этот знаменитый праздник впервые был проведён для школьников Ленинграда в 1968 году. Идея его организации возникла под влиянием одноимённой повести Александра Грина и её популярной экранизации 1961 года. «Алые паруса» существовали до 1979 года, после чего традиция была прервана. Восстановили её в 2005 году