Проход брига "Россия" по Неве стал кульминацией юбилейных "Алых парусов"

В этом году маршрут брига был сложнее обычного: от Летнего сада через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, после чего судно выполнило разворот.

Главному событию предшествовал большой концерт, состоявшийся на Дворцовой площади. Перед уже бывшими школьниками выступили АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко и рэпер Мот. Также зрители увидели театрализованное представление и каверы на хиты группы "Король и шут" в исполнении оркестра Cagmo.

Напомним, "Алые паруса" — это праздник, который традиционно отмечается в Санкт-Петербурге и связан с окончанием учебного года в школах и вузах. Мероприятие из года в год становится особенно ярким и памятным моментом в жизни выпускников, которые отмечают окончание учёбы. В этом году оно проводится в 20-й раз после возрождения советской традиции в 2005 году. Подробнее о его истории — в материале Life.ru.