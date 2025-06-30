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30 июня, 18:02

Дочь певицы Славы покусали клопы после сна на дорогущем матрасе

Саша Морозова пожаловалась на клопов в новом недешёвом матрасе

Александра Морозова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sasha.morozovaaa

Александра Морозова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sasha.morozovaaa

Александра Морозова, блогер и дочь певицы Славы, поделилась неприятным опытом со своими подписчиками. Она приобрела дорогой матрас известного бренда, но обнаружила в нем клопов. По словам Александры, радость от покупки быстро сменилась разочарованием, так как уже на следующее утро она проснулась с укусами.

Александра Морозова пожаловалась на клопов в матрасе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sasha.morozovaaa

«Мы давно хотели покупать новый матрас. И мы, наконец, заказали матрас. Мы ждали его целый месяц. Причём купили матрас очень недешёвый. <...> Я поспала на нём две ночи, и после второй ночи я проснулась вся укусанная», — рассказала Морозова.

Блогер также отметила, что теперь ей придётся не только избавиться от матраса, но и провести дезинфекцию всей квартиры.

В ноябре 2022 года дочь певицы Славы вышла замуж за Андрея Дедова. Свадьба состоялась в Барвихинском ЗАГСе. Вскоре после этого, в январе 2023 года, стало известно о беременности Морозовой, и 30 марта у пары родился сын Арсений.

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Полина Никифорова
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