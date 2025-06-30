Максим Галкин* показал «тяжёлый характер» во время визита в Ватикан

Шоумен Максим Галкин*, находясь в Италии, сделал заявление о своём «тяжёлом характере», которое вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Галкин* вместе с Аллой Пугачёвой совершает поездку по Европе в честь своего 49-летия. В ходе визита в Ватикан юморист разместил в социальных сетях видео, на котором он взвешивается на грузовых весах.

Галкин* в Ватикане. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

«Взвешиваюсь на грузовых весах на Папской Железнодорожной станции в Ватикане», — написал Галкин*.

Он пояснил, что весит 90 кг из-за «тяжёлого характера». Пользователи сети восприняли это заявление неоднозначно, некоторые выразили критику в адрес артиста.

Примадонна сопровождает супруга в поездке, однако предпочитает оставаться за кадром. После Италии они планируют посетить Латвию.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва покинула Кипр вместе с Максимом Галкиным*. Причиной отъезда стала активная гастрольная деятельность шоумена. Супруги отправились в романтическое путешествие по Европе, чтобы отпраздновать день рождения Галкина*. По данным СМИ, это первый отъезд Пугачёвой за год. В последнее время певица старается избегать публичности.