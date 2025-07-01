Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 21:50

Трамп планирует принять Нетаньяху в Белом доме

Axios: Трамп и Нетаньяху проведут встречу в Белом доме 7 июля

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Wikipedia / Avi Ohayon

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Wikipedia / Avi Ohayon

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 7 июля. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию израильского чиновника.

«Президент Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в понедельник», — написал Равид в социальной сети X.

«Биби вызвали в суд»: Трамп призвал к прекращению судебного дела против Нетаньяху
«Биби вызвали в суд»: Трамп призвал к прекращению судебного дела против Нетаньяху

Ранее Трамп назвал судебное преследование Нетаньяху «охотой на ведьм». В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что уголовное дело, в котором политик обвиняется во взяточничестве и мошенничестве, серьёзно мешает переговорному процессу с Ираном и палестинским движением ХАМАС.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar