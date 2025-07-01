Трамп планирует принять Нетаньяху в Белом доме

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 7 июля. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию израильского чиновника.

«Президент Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в понедельник», — написал Равид в социальной сети X.

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Ранее Трамп назвал судебное преследование Нетаньяху «охотой на ведьм». В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что уголовное дело, в котором политик обвиняется во взяточничестве и мошенничестве, серьёзно мешает переговорному процессу с Ираном и палестинским движением ХАМАС.