Трамп планирует принять Нетаньяху в Белом доме
Axios: Трамп и Нетаньяху проведут встречу в Белом доме 7 июля
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Wikipedia / Avi Ohayon
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме 7 июля. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информацию израильского чиновника.
«Президент Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в понедельник», — написал Равид в социальной сети X.
Ранее Трамп назвал судебное преследование Нетаньяху «охотой на ведьм». В соцсети Truth Social американский лидер заявил, что уголовное дело, в котором политик обвиняется во взяточничестве и мошенничестве, серьёзно мешает переговорному процессу с Ираном и палестинским движением ХАМАС.