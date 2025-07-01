«Мы деградируем!»: Глава ВЦИОМ объяснил популярность таро и астрологии у россиян

Руководитель ВЦИОМа Валерий Фёдоров в интервью «Газете.ru» заявил, что увлечение россиян астрологией и другими ненаучными практиками усилилось не вопреки, а именно благодаря техническому прогрессу. По его словам, несмотря на широкие возможности интернета и нейросетей, способность к самостоятельному мышлению у многих снизилась.

По мнению Фёдорова, особенно это заметно среди молодёжи: память перестаёт быть нужной, когда любую информацию можно найти в поисковике или уточнить у искусственного интеллекта. Люди больше не стремятся разбираться в сути — достаточно готового ответа.

«Мы же давно уже деградируем! <...> Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть «умные часы», но при этом мы всё больше верим в натальную карту», — считает глава ВЦИОМ.