«Для патриотов, которые не отступают»: Трамп представил новый парфюм

Американский лидер Дональд Трамп объявил о запуске новой лимитированной линии парфюма, предназначенной для «патриотов». Линейка включает мужской и женский ароматы, доступные для приобретения по цене 249 долларов.

Флакон духов ёмкостью 100 миллилитров украшен золотой фигуркой, символизирующей 45-го и 47-го президента США. На флаконе также присутствует подпись Трампа.

Парфюм, по словам республиканца, предназначен для тех, кто разделяет политические взгляды и поддерживает деятельность хозяина Белого дома. Новая линия парфюма — это не первый опыт Трампа в парфюмерной индустрии. Ранее он уже выпускал ароматы под своим именем.

«Для патриотов, которые не отступают», — говорится на сайте для заказа президентского парфюма.