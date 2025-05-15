Семья Трампа озолотилась за первый месяц его президентства — NYT

Только лишь за первый месяц президентства Дональда Трампа его семейная бизнес-империя получила минимум $2 млрд доходов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансовые документы и инсайдерскую информацию.

По данным издания, львиная доля поступлений связана с иностранными инвестициями в криптопроекты, элитную недвижимость и эксклюзивные клубные предприятия. Запуск криптовалюты TRUMP, находящейся под управлением Дональда Трампа-младшего, принёс как минимум $174 млн. Кроме того, ОАЭ инвестировали $2 млрд в криптопроект World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Существенные суммы поступают и от сделок с недвижимостью. Катар является участником финансирования курортного комплекса Trump, оцениваемого в $5,5 млрд, а саудовская компания, связанная с государством, инвестировала $1 млрд в Trump International Hotel and Tower в Дубае. Отдельно отмечается соглашение с Сербией при участии Джареда Кушнера (зять Трампа) о строительстве отеля на месте разрушенного здания Министерства обороны Югославии, стоимость проекта оценивается в $1 млрд.

Как сообщает NYT, представители Белого дома отвергают обвинения в конфликте интересов, утверждая, что управлением бизнесом занимаются исключительно сыновья президента. При этом издание подчёркивает, что такие объёмы финансовых поступлений в бизнес-структуры семьи действующего президента не имеют прецедентов в истории Соединённых Штатов.