Семья Трампа озолотилась за первый месяц его президентства — NYT
NYT: Семья Трампа заработала $2 млрд в первый месяц его президентства
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Только лишь за первый месяц президентства Дональда Трампа его семейная бизнес-империя получила минимум $2 млрд доходов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансовые документы и инсайдерскую информацию.
По данным издания, львиная доля поступлений связана с иностранными инвестициями в криптопроекты, элитную недвижимость и эксклюзивные клубные предприятия. Запуск криптовалюты TRUMP, находящейся под управлением Дональда Трампа-младшего, принёс как минимум $174 млн. Кроме того, ОАЭ инвестировали $2 млрд в криптопроект World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.
Существенные суммы поступают и от сделок с недвижимостью. Катар является участником финансирования курортного комплекса Trump, оцениваемого в $5,5 млрд, а саудовская компания, связанная с государством, инвестировала $1 млрд в Trump International Hotel and Tower в Дубае. Отдельно отмечается соглашение с Сербией при участии Джареда Кушнера (зять Трампа) о строительстве отеля на месте разрушенного здания Министерства обороны Югославии, стоимость проекта оценивается в $1 млрд.
Как сообщает NYT, представители Белого дома отвергают обвинения в конфликте интересов, утверждая, что управлением бизнесом занимаются исключительно сыновья президента. При этом издание подчёркивает, что такие объёмы финансовых поступлений в бизнес-структуры семьи действующего президента не имеют прецедентов в истории Соединённых Штатов.
А ранее Трампу сделали щедрый подарок. Королевская семья Катара пообещала политику «летающий дворец» Boeing 747-8 за 400 млн долларов, который будет использоваться в качестве нового президентского самолёта.