Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 04:59

Иранский инвестор хочет выкупить Астраханский порт

«Коммерсант»: Иранская компания претендует на контроль над Астраханским портом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAGNIFIER

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAGNIFIER

Компания Nasim Bahr Kish из Ирана, уже контролирующая значительную долю акций, направила предложение о полном выкупе Астраханского порта. Сделка может привести к консолидации актива в руках иранской компании.

Предложение направлено акционерам ПАО «Астраханский порт» о выкупе 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций.

«Nasim Bahr Kish предложила выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций ПАО «Астраханский порт». Цена составляет 37,8 тыс. руб. за бумагу, что означает возможный объём сделки на уровне 437,5 млн руб.», — сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, полное приобретение порта иранской компанией откроет перспективы для долгосрочных инвестиций в развитие логистического узла, играющего важную роль в торговле между Россией и Ираном.

Иранские чиновники удивились «слабости» ударов США по ядерным объектам
Иранские чиновники удивились «слабости» ударов США по ядерным объектам

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о намерении страны продолжать обогащение урана. В интервью CBS он подчеркнул, что Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие мирной атомной программы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Антон Голыбин
  • Новости
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar