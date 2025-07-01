Шура из «Би-2» перед бегством из РФ обзавёлся квартирой за полмиллиарда у Красной площади

Уехавший из России музыкант группы «Би-2» Шура (Александр Уман), как выяснилось, владеет роскошной недвижимостью в самом сердце Москвы стоимостью около полумиллиарда рублей, сообщают источники SHOT.





По информации канала, незадолго до отъезда гитарист приобрёл просторную четырёхкомнатную квартиру площадью 256,4 м² в престижном жилом комплексе «Имперский дом» в Якиманском переулке, всего в трёх километрах от Красной площади. Стоимость жилья оценивается в 560 миллионов рублей. Из окон квартиры открываются живописные виды на парк «Музеон», храм Христа Спасителя и небоскрёбы Москва-Сити. Вместе с квартирой Шура и его супруга Елизавета приобрели два машиноместа площадью 14 и 12 м², общая стоимость которых превысила 10 миллионов рублей.

Эту элитную собственность, общей стоимостью 570 миллионов рублей, пара оформила в ноябре 2021 года, взяв ипотеку, выплаты по которой продлятся до 2050 года. При этом в последнее время Шура утверждал, что проживает в Риге.

Ранее Life.ru выяснил, что Лёва Би-2* продолжает зарабатывать в РФ благодаря второму имени. Музыкант, объявленный в России иностранным агентом, оказался не вполне откровенен, сетуя в разговоре с пранкерами на свои финансовые затруднения после отъезда из страны. Лёва* умело уклонялся от связанных с этим ограничений, используя своё настоящее имя Игорь Бортник*. Таким образом, все финансовые операции, включая ИНН, банковские счета и бизнес, были оформлены на Бортника*.