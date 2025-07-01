Россиянин насмерть забил бывшую табуреткой

В Мурманске задержан 41-летний мужчина, насмерть забивший табуретом свою бывшую девушку. Как сообщает телеграм-канал SHOT, трагедия произошла в одной из квартир на Кольском проспекте.

По данным источника, 41-летний Александр поздно вечером пришёл в гости к своей бывшей сожительнице. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина схватил табурет и начал наносить удары по голове женщины. Предположительно, он ударил не менее пяти раз.

Когда Александр понял, что женщина не подаёт признаков жизни, он начал звать на помощь из окна. Соседи вызвали полицию, скорую помощь и спасателей, однако мужчина заперся в квартире, и дверь пришлось вскрывать. Пострадавшая скончалась до приезда медиков. По информации канала, из её головы извлекли фрагменты деревянной табуретки.

Александр ранее не был судим. В настоящее время он задержан, следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.