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Регион
1 июля, 16:24

Зеленский одобрил создание международного трибунала против России

Зеленский подписал документы о создании трибунала против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для создания международного трибунала против России за действия в ходе спецоперации на Украине. Соглашение было подписано недавно между Украиной и Советом Европы, теперь оно ожидает ратификации Верховной радой, сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский призвал депутатов как можно скорее рассмотреть и утвердить это соглашение. Он рассчитывает на то, что трибунал сможет начать свою работу уже в этом году.

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Ранее в Верховной раде раскритиковали Зеленского за отказ от мира с Россией. Там предположили, что такое решение главы киевского режима приведёт к ещё большим потерям, а следующим этапом может стать потеря выхода к морю.

Полина Никифорова
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