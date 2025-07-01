Зеленский одобрил создание международного трибунала против России
Зеленский подписал документы о создании трибунала против РФ
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Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для создания международного трибунала против России за действия в ходе спецоперации на Украине. Соглашение было подписано недавно между Украиной и Советом Европы, теперь оно ожидает ратификации Верховной радой, сообщает издание «Страна.ua».
Зеленский призвал депутатов как можно скорее рассмотреть и утвердить это соглашение. Он рассчитывает на то, что трибунал сможет начать свою работу уже в этом году.
Ранее в Верховной раде раскритиковали Зеленского за отказ от мира с Россией. Там предположили, что такое решение главы киевского режима приведёт к ещё большим потерям, а следующим этапом может стать потеря выхода к морю.