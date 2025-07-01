Зеленский одобрил создание международного трибунала против России

Владимир Зеленский подписал документы, необходимые для создания международного трибунала против России за действия в ходе спецоперации на Украине. Соглашение было подписано недавно между Украиной и Советом Европы, теперь оно ожидает ратификации Верховной радой, сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский призвал депутатов как можно скорее рассмотреть и утвердить это соглашение. Он рассчитывает на то, что трибунал сможет начать свою работу уже в этом году.