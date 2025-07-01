В России нашли простое объяснение заторам на границе с Казахстаном
Посольство: Наплыв желающих въехать в РФ вызвал затор на границе с Казахстаном
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Российские дипломаты объяснили заторы на границе с Казахстаном наплывом желающих въехать в страну, опровергнув связь с новыми правилами пересечения границы и требованием QR-кодов. Об этом сообщили в российском посольстве в Астане.
«Рост времени ожидания на пункте пропуска «Жайсан» связан с повышенным пассажиропотоком — это сезонное явление. Российские пограничники работают с повышенной нагрузкой и принимают меры для ускорения процедур», — говорится в сообщении дипмиссии.
Там также подчеркнули, что начавшийся 30 июня эксперимент по внедрению новых условий въезда в РФ носит добровольный характер.
«Отсутствие заполненного заявления о въезде не влияет на прохождение пограничного контроля», — добавили в посольстве.
Ранее стало известно, что на границе Челябинской области с Казахстаном образовалась огромная пробка из-за сильной загруженности на нейтральной полосе между пунктами пропуска. Автомобили стоят практически бампер к бамперу, а люди вынуждены идти пешком. В МВД Казахстана заявили, что именно новые требования со стороны России стали одной из причин скопления транспорта на КПП. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции.