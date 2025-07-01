В России нашли простое объяснение заторам на границе с Казахстаном

Российские дипломаты объяснили заторы на границе с Казахстаном наплывом желающих въехать в страну, опровергнув связь с новыми правилами пересечения границы и требованием QR-кодов. Об этом сообщили в российском посольстве в Астане.

«Рост времени ожидания на пункте пропуска «Жайсан» связан с повышенным пассажиропотоком — это сезонное явление. Российские пограничники работают с повышенной нагрузкой и принимают меры для ускорения процедур», — говорится в сообщении дипмиссии.

Там также подчеркнули, что начавшийся 30 июня эксперимент по внедрению новых условий въезда в РФ носит добровольный характер.

«Отсутствие заполненного заявления о въезде не влияет на прохождение пограничного контроля», — добавили в посольстве.