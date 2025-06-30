На границе Челябинской области с Казахстаном образовалась огромная пробка

Из-за сильной загруженности на нейтральной полосе между пунктами пропуска «Кайрак» и «Бугристое» образовался затор. Автомобили стоят практически бампер к бамперу, а люди вынуждены идти пешком. По словам челябинца Вячеслава, регулярно ездящего в Казахстан данным маршрутом, подобная ситуация на границе — редкость.

«Легковых машин с мигрантами больше 100. И пешком много людей. Мы три дня назад ехали в Казахстан, и то 2.5 часа стояли, обычно в два раза быстрее проходим границу. Уже несколько дней такая обстановка. Нейтральная территория забита», — заявил он.

Увеличение числа попыток пересечения границы может быть обусловлено вступлением в силу новых требований к иностранцам. С 30 июня для безвизового въезда необходимо предварительно зарегистрироваться через систему RUID или портал «Госуслуги» и пройти процедуру биометрической идентификации.