На границе Челябинской области с Казахстаном образовалась огромная пробка
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Из-за сильной загруженности на нейтральной полосе между пунктами пропуска «Кайрак» и «Бугристое» образовался затор. Автомобили стоят практически бампер к бамперу, а люди вынуждены идти пешком. По словам челябинца Вячеслава, регулярно ездящего в Казахстан данным маршрутом, подобная ситуация на границе — редкость.
«Легковых машин с мигрантами больше 100. И пешком много людей. Мы три дня назад ехали в Казахстан, и то 2.5 часа стояли, обычно в два раза быстрее проходим границу. Уже несколько дней такая обстановка. Нейтральная территория забита», — заявил он.
Увеличение числа попыток пересечения границы может быть обусловлено вступлением в силу новых требований к иностранцам. С 30 июня для безвизового въезда необходимо предварительно зарегистрироваться через систему RUID или портал «Госуслуги» и пройти процедуру биометрической идентификации.
А ранее на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная пробка. Наиболее напряжённая ситуация наблюдалась со стороны Краснодарского края: на Тамани в очереди скопилось около 750 машин. Со стороны Крыма обстановка была спокойнее, там ждали своей очереди примерно 200 автомобилей.