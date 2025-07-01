В Дании начнут призывать в армию женщин на фоне «русской угрозы»

Дания ввела гендерно-нейтральный призыв, теперь женщины от 18 до 30 лет могут быть обязаны служить в армии наравне с мужчинами. Изменения связаны с ростом «русской угрозы» и необходимостью увеличить численность войск. Об этом сообщило издание Military.com.

Согласно новому законодательству, каждый год из 36 тысяч датчан в возрасте от 18 до 30 лет случайным образом выбирают 8 тысяч человек для прохождения военной службы. Срок службы увеличен с 4 до 11 месяцев: 5 месяцев базовой подготовки и 6 месяцев оперативной службы с дополнительными курсами. Власти признают, что рост числа призывников может привести к нехватке казарм и снаряжения.

Реформа, изначально запланированная на 2027 год, была ускорена из-за текущей ситуации с безопасностью. Эксперты связывают это и с давлением США по вопросам Гренландии. Женщины-добровольцы уже составляют четверть всех призывников, но теперь их количество может значительно увеличиться.