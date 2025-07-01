Москвич собирается подать в суд на Netflix из-за плагиата в «Игре в кальмара»

Житель Москвы собирается подать в суд из-за плагиата на стриминговый сервис Netflix. Как удалось выяснить изданию «Газета.ru», причиной стало сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона «Игра в кальмара» с композицией из фильма «17 мгновений весны» народного артиста СССР Микаэла Таривердиева.

Недовольным третьим сезоном популярного южнокорейского сериала стал житель столицы Дмитрий С. Он уверен, что создатели проекта использовали мелодию из знаменитой советской кинокартины, обработав её, тем самым нарушив закон об авторских правах.

«Ты включаешь третий сезон сериала «Игра в кальмара» и слышишь, по сути, переработанный трек из всем известного советского фильма «17 мгновений весны». У меня возникает ощущение, что происходит незаконное использование композиции, которое никто не замечает», — ответил Дмитрий в беседе с журналистами.