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1 июля, 16:39

Москвич собирается подать в суд на Netflix из-за плагиата в «Игре в кальмара»

Обложка © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Обложка © Кадр из сериала «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк, сценарист Хван Дон Хёк / Kinopoisk

Житель Москвы собирается подать в суд из-за плагиата на стриминговый сервис Netflix. Как удалось выяснить изданию «Газета.ru», причиной стало сильное сходство музыкального фрагмента из нового сезона «Игра в кальмара» с композицией из фильма «17 мгновений весны» народного артиста СССР Микаэла Таривердиева.

Недовольным третьим сезоном популярного южнокорейского сериала стал житель столицы Дмитрий С. Он уверен, что создатели проекта использовали мелодию из знаменитой советской кинокартины, обработав её, тем самым нарушив закон об авторских правах.

«Ты включаешь третий сезон сериала «Игра в кальмара» и слышишь, по сути, переработанный трек из всем известного советского фильма «17 мгновений весны». У меня возникает ощущение, что происходит незаконное использование композиции, которое никто не замечает», — ответил Дмитрий в беседе с журналистами.

Вышел 3 сезон «Игры в кальмара», и теперь ясно — создатели прятали реальную историю, унёсшую сотни жизней
Вышел 3 сезон «Игры в кальмара», и теперь ясно — создатели прятали реальную историю, унёсшую сотни жизней

Ранее стало известно, что критики высмеяли финальную сцену третьего сезона «Игры в кальмара». Фанаты заметили, что на фоне появляются одни и те же прохожие, что странно, учитывая, сколько денег было вложено. Люди высказали шуточное предположение, что весь бюджет ушёл на актрису Кейт Бланшетт, которая сыграла в сериале нового рекрутера.

Юлия Сафиулина
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