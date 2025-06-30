«Бюджет ушёл на Кейт Бланшетт»: Зрители высмеяли финальную серию «Игры в кальмара» из-за киноляпа

Финальная сцена третьего сезона «Игры в кальмара» оказалась под огнём критики. Фанаты заметили повторяющихся прохожих на фоне, что выглядело странно для столь масштабной и дорогой дорамы.

Зрители нашли монтажную ошибку в финале третьего сезона «Игры в кальмара». Видео © TikTok/ / timesfive

В заключительном эпизоде главный герой, которого играет Ли Бён-хон, появляется в Лос-Анджелесе и замечает нового рекрутера в исполнении Кейт Бланшетт. На экране вновь появляется классическая сцена с красной и синей карточками и игрой в дакджи. Однако внимательные зрители заметили, что в кадре фоном многократно проходят одни и те же люди.

Мужчина в синей футболке и женщина в голубом топе с джинсами появляются в кадре несколько раз подряд, будто делают круги по району. Ошибка быстро стала вирусной в соцсетях: пользователи заподозрили, что монтажёры «подрабатывали статистами» или что сцена вообще снималась в симуляции.

«Серьёзно? На 100 миллиардов вон не нашлось денег на ещё одного прохожего», — возмутился один из комментаторов.

«Весь бюджет ушёл на Кейт Бланшетт», — сыронизировал другой.