«Бюджет ушёл на Кейт Бланшетт»: Зрители высмеяли финальную серию «Игры в кальмара» из-за киноляпа
Зрители нашли монтажную ошибку в финале третьего сезона «Игры в кальмара»
Обложка © фильм «Игра в кальмара», режиссёр / сценарист Хван Дон-хек/ Kinopoisk
Финальная сцена третьего сезона «Игры в кальмара» оказалась под огнём критики. Фанаты заметили повторяющихся прохожих на фоне, что выглядело странно для столь масштабной и дорогой дорамы.
Зрители нашли монтажную ошибку в финале третьего сезона «Игры в кальмара». Видео © TikTok/ / timesfive
В заключительном эпизоде главный герой, которого играет Ли Бён-хон, появляется в Лос-Анджелесе и замечает нового рекрутера в исполнении Кейт Бланшетт. На экране вновь появляется классическая сцена с красной и синей карточками и игрой в дакджи. Однако внимательные зрители заметили, что в кадре фоном многократно проходят одни и те же люди.
Мужчина в синей футболке и женщина в голубом топе с джинсами появляются в кадре несколько раз подряд, будто делают круги по району. Ошибка быстро стала вирусной в соцсетях: пользователи заподозрили, что монтажёры «подрабатывали статистами» или что сцена вообще снималась в симуляции.
«Серьёзно? На 100 миллиардов вон не нашлось денег на ещё одного прохожего», — возмутился один из комментаторов.
«Весь бюджет ушёл на Кейт Бланшетт», — сыронизировал другой.
Напомним, Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара» незадолго до премьеры. Новый — и заключительный — сезон южнокорейской дорамы стал доступен зрителям с 27 июня.