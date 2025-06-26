Netflix анонсировал дату выхода заключительного сезона «Игры в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер финального сезона сериала «Игра в кальмара». Продолжение популярного южнокорейского шоу можно будет посмотреть уже завтра.

Трейлер третьего сезона «Игры в кальмара». Видео © Netflix

Заключительная часть сериала будет состоять из шести серий. Все их можно посмотреть с 10 утра по Москве.