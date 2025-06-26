Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 15:36

Netflix анонсировал дату выхода заключительного сезона «Игры в кальмара»

Все 6 серий финального сезона «Игры в кальмара» выйдут утром 27 июня

Обложка © Kinopoisk.ru / Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021 год), режиссёр и автор сценария Хван Дон-хёк

Обложка © Kinopoisk.ru / Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021 год), режиссёр и автор сценария Хван Дон-хёк

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер финального сезона сериала «Игра в кальмара». Продолжение популярного южнокорейского шоу можно будет посмотреть уже завтра.

Трейлер третьего сезона «Игры в кальмара». Видео © Netflix

Заключительная часть сериала будет состоять из шести серий. Все их можно посмотреть с 10 утра по Москве.

Создатели «Дикого ангела» снимут сериал о русском футбольном клубе в Аргентине
Создатели «Дикого ангела» снимут сериал о русском футбольном клубе в Аргентине

Ранее компания HBO показала актёров, которые будут играть в новом сериале по вселенной Гарри Поттера. Создатели шоу обещают, что книги Дж. К. Роулинг будут экранизированы с максимальной точностью. Режиссёрское кресло доверили Марку Майлоду, а за сценарий будет отвечать Франческа Гардинер.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar