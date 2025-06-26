Netflix анонсировал дату выхода заключительного сезона «Игры в кальмара»
Все 6 серий финального сезона «Игры в кальмара» выйдут утром 27 июня
Обложка © Kinopoisk.ru / Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2021 год), режиссёр и автор сценария Хван Дон-хёк
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер финального сезона сериала «Игра в кальмара». Продолжение популярного южнокорейского шоу можно будет посмотреть уже завтра.
Трейлер третьего сезона «Игры в кальмара». Видео © Netflix
Заключительная часть сериала будет состоять из шести серий. Все их можно посмотреть с 10 утра по Москве.
Ранее компания HBO показала актёров, которые будут играть в новом сериале по вселенной Гарри Поттера. Создатели шоу обещают, что книги Дж. К. Роулинг будут экранизированы с максимальной точностью. Режиссёрское кресло доверили Марку Майлоду, а за сценарий будет отвечать Франческа Гардинер.