Создатели «Дикого ангела» снимут сериал о русском футбольном клубе в Аргентине

Крупнейший аргентинский телеканал Telefe снимет документальный сериал о российском футбольном клубе Deportivo Moscu. Об этом стало известно Life.ru.

Telefe снимет документальный сериал о российском футбольном клубе Deportivo Moscu. Фото © Предоставлено Life.ru

«Для нас это больше, чем съёмки, это возможность рассказать о новом русском футболе и об идее, которая объединила людей на другом конце света. Мы не просто команда в Аргентине, мы мост между культурами. Участие Telefe и съёмочной группы с опытом «Дикого ангела» — огромная честь. Надеемся, что сериал вдохновит и влюблённых в футбол, и тех, кто вообще не интересовался спортом до этого момента», — рассказал спортивный директор Лукас Обер.

Формат сериала будет аналогичен популярному «Добро пожаловать в Рексхем», который выходил на канале FX. Telefe, медиагигант с охватом 95% населения Аргентины, известен не только культовыми сериалами вроде «Дикого ангела», но и полнометражными проектами, например, фильмом «Тайна в его глазах», получившим «Оскар» в 2010 году.

Deportivo Moscu — клуб, основанный россиянами в 2024 году. В июне 2025 года команда подала документы на лицензию AFA (Аргентинской Федерации Футбола), а в конце месяца анонсировала съёмки на ближайшем матче против клуба «Спортиво Док-Суд» (Dock Sud) из Примеры B — третьей по силе лиге аргентинского футбола.

Telefe снимет документальный сериал о российском футбольном клубе Deportivo Moscu. Фото © Предоставлено Life.ru

Причины интереса Telefe к российскому футболу неизвестны. Возможно, это связано с ростом трансферов из Аргентины в РФ либо с возможным товарищеским матчем сборных двух стран в ноябре.