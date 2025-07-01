Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 17:56

Россиянам рассказали о новой функции на «Госуслугах»

Минцифры: На «Госуслугах» стало доступно открытие социальных вкладов и счетов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство цифрового развития РФ объявило о запуске сервиса для открытия социальных вкладов и счетов на платформе «Госуслуги». Данная услуга предназначена для льготных категорий населения.

Право на использование сервиса имеют граждане России, достигшие 18-летнего возраста и получающие одну из следующих видов помощи: единое пособие (для детей и беременных), пособие по социальному контракту (ежемесячное или единовременное) или социальную доплату к пенсии (федеральную/региональную).

«Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов — социальных вкладов и счетов — заработал на «Госуслугах». Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису», — сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, предусмотрена возможность открытия социального вклада до 50 000 рублей. Он будет приносить проценты по наивысшей ставке, предлагаемой банком, с ежемесячной выплатой. Пополнение вклада допускается в любое время, в рамках установленного лимита, добавили в Минцифрах.

Социальный счёт не предусматривает ограничений по сумме и открывается на период в один год. Процентная ставка по нему определяется договорными условиями. В министерстве подчеркнули, что для сумм менее 50 000 рублей применяется ставка не ниже половины ключевой ставки ЦБ РФ. Средства со счёта можно снять в любое время без лимитов. Начисление процентов происходит ежедневно на фактический остаток, а их выплата осуществляется ежемесячно.

Минцифры РФ предлагает запретить перепрошивку мобильных устройств
Минцифры РФ предлагает запретить перепрошивку мобильных устройств

Ранее сообщалось, что подача заявлений в вузы стала полностью доступна для абитуриентов онлайн через сервис «Госуслуги», что исключает необходимость личного присутствия. Портал также предлагает инструмент «Подбор вуза», помогающий выпускникам определиться с выбором учебного заведения и специальности, исходя из их баллов и предпочтений. К данной системе подключено более 1700 высших учебных заведений.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Госуслуги
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar