Россиянам рассказали о новой функции на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития РФ объявило о запуске сервиса для открытия социальных вкладов и счетов на платформе «Госуслуги». Данная услуга предназначена для льготных категорий населения.

Право на использование сервиса имеют граждане России, достигшие 18-летнего возраста и получающие одну из следующих видов помощи: единое пособие (для детей и беременных), пособие по социальному контракту (ежемесячное или единовременное) или социальную доплату к пенсии (федеральную/региональную).

«Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов — социальных вкладов и счетов — заработал на «Госуслугах». Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису», — сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, предусмотрена возможность открытия социального вклада до 50 000 рублей. Он будет приносить проценты по наивысшей ставке, предлагаемой банком, с ежемесячной выплатой. Пополнение вклада допускается в любое время, в рамках установленного лимита, добавили в Минцифрах.

Социальный счёт не предусматривает ограничений по сумме и открывается на период в один год. Процентная ставка по нему определяется договорными условиями. В министерстве подчеркнули, что для сумм менее 50 000 рублей применяется ставка не ниже половины ключевой ставки ЦБ РФ. Средства со счёта можно снять в любое время без лимитов. Начисление процентов происходит ежедневно на фактический остаток, а их выплата осуществляется ежемесячно.