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20 июня, 12:22

На портале «Госуслуги» открылся приём онлайн-заявлений в ВУЗы

Минцифры: Абитуриенты могут подать заявление в ВУЗы через «Госуслуги»

«Госуслуги». Обложка © Life.ru

«Госуслуги». Обложка © Life.ru

Теперь абитуриенты могут подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения, не покидая своего дома, благодаря сервису «Госуслуги», о начале работы сервиса сообщила пресс-служба Минцифры в своём Telegram.

На платформе доступен инструмент «Подбор вуза», который помогает поступающим выбрать учебное заведение и специальность в соответствии с их интересами и баллами. В программе участвуют более 1,7 тыс. университетов и институтов.

Абитуриенты могут подать документы на бакалавриат и специалитет в пять вузов, выбирая при этом до пяти направлений. Для магистратуры и аспирантуры таких ограничений нет.

Также сервис предоставляет доступ к электронным студенческим билетам, которые появятся после зачисления в учебное заведение.

Цена обучения в одном из ведущих вузов РФ выросла почти в 2 раза за год, у других — на 25%
Цена обучения в одном из ведущих вузов РФ выросла почти в 2 раза за год, у других — на 25%

Ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге студентка журфака УрФУ попалась на уловки телефонных мошенников. Злоумышленники, притворившись сотрудниками учебного центра университета, обманом заставили девушку зайти на фальшивый сайт, через который получили доступ к её аккаунту на «Госуслугах». Студентка поделилась, что звонивший, представившись работником УрФУ, сообщил о необходимости срочно зарегистрироваться на якобы официальном портале для выдачи дипломов, ссылаясь на новый закон о цифровизации.

Анастасия Никонорова
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