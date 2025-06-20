На портале «Госуслуги» открылся приём онлайн-заявлений в ВУЗы
Минцифры: Абитуриенты могут подать заявление в ВУЗы через «Госуслуги»
«Госуслуги». Обложка © Life.ru
Теперь абитуриенты могут подавать заявления на поступление в высшие учебные заведения, не покидая своего дома, благодаря сервису «Госуслуги», о начале работы сервиса сообщила пресс-служба Минцифры в своём Telegram.
На платформе доступен инструмент «Подбор вуза», который помогает поступающим выбрать учебное заведение и специальность в соответствии с их интересами и баллами. В программе участвуют более 1,7 тыс. университетов и институтов.
Абитуриенты могут подать документы на бакалавриат и специалитет в пять вузов, выбирая при этом до пяти направлений. Для магистратуры и аспирантуры таких ограничений нет.
Также сервис предоставляет доступ к электронным студенческим билетам, которые появятся после зачисления в учебное заведение.
Ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге студентка журфака УрФУ попалась на уловки телефонных мошенников. Злоумышленники, притворившись сотрудниками учебного центра университета, обманом заставили девушку зайти на фальшивый сайт, через который получили доступ к её аккаунту на «Госуслугах». Студентка поделилась, что звонивший, представившись работником УрФУ, сообщил о необходимости срочно зарегистрироваться на якобы официальном портале для выдачи дипломов, ссылаясь на новый закон о цифровизации.