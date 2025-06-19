Цена обучения в одном из ведущих вузов РФ выросла почти в 2 раза за год, у других — на 25%

Обучение в ведущих (по версии рейтингового агентства RAEX) российских вузах подорожало на 25-64% за год. Об этом сообщают «Ведомости».

«Цена за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» выросла с 467 000 до 767 000 руб. в 2025 г. в сравнении с прошлым годом (прирост 64%). За этот же период ещё на трёх программах Физтеха стоимость платного обучения увеличилась на 48%: «информатика и вычислительная техника» — до 767 000 руб., «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» – до 893 000 руб», — пишет издание.

По информации газеты, в МГУ максимальный рост показали медицинское направление (40%, до 734 тысяч рублей) и востоковедение (32%, до 620 тысяч). В Бауманке, МИФИ и СПбПУ математические программы подорожали на 20-31%. РАНХиГС увеличил стоимость обучения по экономике на 30% — до 570 тысяч рублей.

Отдельно «Ведомости» сообщают, что Роструд в июне впервые опубликует рейтинги вузов по показателям трудоустройства выпускников. Для их формирования будут использоваться данные Соцфонда о медианных зарплатах и занятости бывших студентов.