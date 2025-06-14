Грядёт перезагрузка: Что будет с приёмом на платные отделения вузов с 1 сентября

Министерство науки и высшего образования РФ приступает к масштабной корректировке объёмов платного приёма в университеты страны. Глава ведомства Валерий Фальков объявил, что, хотя новый закон обретет силу лишь 1 сентября 2025 года, аналитическая и подготовительная работа уже активно ведётся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предстоящие преобразования коснутся всех высших учебных заведений, а также абсолютно всех направлений и специальностей. Особый фокус – на сферах «Экономики и управления» и «Юриспруденции», где, по мнению министра, кроется основная проблема. Цель – искоренить низкопробное гуманитарное образование, которое, по сути, лишь выдаёт формальные дипломы, не готовя при этом востребованных специалистов.

«И здесь вопросы извлечения прибыли мы не должны ставить во главу угла. В первую очередь надо понимать, для чего мы готовим тех или иных специалистов, насколько они востребованы», – добавил глава Минобрнауки РФ.