Кузницы IT-миллионеров: Составлен топ-5 вузов Москвы, где учат «самых дорогих‎» айтишников

На российском рынке труда IT-специалистов наблюдается настоящий зарплатный бум. Выпускники ведущих технических вузов страны могут рассчитывать на впечатляющие доходы сразу после выпуска, сообщает РБК.

Абсолютным лидером по уровню зарплат IT-кадров стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Его выпускники в среднем зарабатывают около 330 тысяч рублей. Серебряную ступень пьедестала разделили два титана образования: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский университет ИТМО. Их айтишники стартуют с отметки в 290 тысяч рублей.

Третью позицию заняли сразу три престижных заведения: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Высшая школа экономики. Выпускники этих вузов получают около 280 тысяч рублей.

Замыкают топ-5 Санкт-Петербургский государственный университет с показателем в 270 тысяч рублей и Университет Иннополис, где средний заработок составляет 250 тысяч рублей.