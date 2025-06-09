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9 июня, 08:05

Кузницы IT-миллионеров: Составлен топ-5 вузов Москвы, где учат «самых дорогих‎» айтишников

РБК: Студенты МФТИ получают зарплаты около 330 тысяч рублей после выпуска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

На российском рынке труда IT-специалистов наблюдается настоящий зарплатный бум. Выпускники ведущих технических вузов страны могут рассчитывать на впечатляющие доходы сразу после выпуска, сообщает РБК.

Абсолютным лидером по уровню зарплат IT-кадров стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Его выпускники в среднем зарабатывают около 330 тысяч рублей. Серебряную ступень пьедестала разделили два титана образования: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский университет ИТМО. Их айтишники стартуют с отметки в 290 тысяч рублей.

Третью позицию заняли сразу три престижных заведения: Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Высшая школа экономики. Выпускники этих вузов получают около 280 тысяч рублей.

Замыкают топ-5 Санкт-Петербургский государственный университет с показателем в 270 тысяч рублей и Университет Иннополис, где средний заработок составляет 250 тысяч рублей.

Названы «редкие» для Москвы профессии с высокими зарплатами
Названы «редкие» для Москвы профессии с высокими зарплатами

Однако не стоит рассчитывать, что спустя годы айтишники будут получать всё так же много, как сейчас. Эксперты считают, что «пировать» им осталось не так уж долго, ведь вскоре зарплаты IT-специалистов медленно поползут вниз.

Владимир Озеров
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