Главарь киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует полное пренебрежение нуждами собственного народа, поэтому его нахождение за пределами страны не повлияет на ситуацию. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.

«В принципе, Зеленский уже может на постоянке находиться вне Украины. Он обслуживает интересы ЕС и США, украинские граждане и экономика его не интересуют», — написал нардеп в своих социальных сетях.

Дубинский охарактеризовал экс-комика как внешнего менеджера, действующего под внешним управлением и признанием легитимности.

«Достаточно <…> пилить видосики из Лондона. Ничего не изменится», — подытожил депутат.