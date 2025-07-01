«Пилить видосики из Лондона»: В Раде Зеленскому предложили эмигрировать в Европу
Дубинский: Зеленскому стоит переехать в Европу, интересы которой он обслуживает
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Главарь киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует полное пренебрежение нуждами собственного народа, поэтому его нахождение за пределами страны не повлияет на ситуацию. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.
«В принципе, Зеленский уже может на постоянке находиться вне Украины. Он обслуживает интересы ЕС и США, украинские граждане и экономика его не интересуют», — написал нардеп в своих социальных сетях.
Дубинский охарактеризовал экс-комика как внешнего менеджера, действующего под внешним управлением и признанием легитимности.
«Достаточно <…> пилить видосики из Лондона. Ничего не изменится», — подытожил депутат.
Ранее Дубинский высказывал резкую критику в адрес Зеленского, обвиняя его в намеренном затягивании конфликта, что, по его мнению, может привести к потере Украиной своей государственности. Нардеп выразил мнение, что главарь киевского режима либо не осознает последствий своих действий, либо сознательно ведёт страну к краху. Он также отметил, что утрата контроля над крупными месторождениями лития ослабила позиции Киева в переговорах с США.