В Федеральной нотариальной палате рассказали о новых правилах дарения жилья в 2025 году

С начала 2025 года нотариальное оформление сделок дарения жилья стало обязательным, в том числе и для близких родственников. Цель нововведения — исключить случаи мошенничества при заключении договоров дарения недвижимости. Об этом РИА «Новости» рассказали в Федеральной нотариальной палате.

«До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путём чужую недвижимость», — отметили в нотариальной палате.

Нотариусы заверяют, что такая практика станет надёжным барьером для мошенников и обеспечит защиту прав собственности. При удостоверении сделки нотариус проводит правовую экспертизу, устанавливает истинную волю сторон и удостоверяется в том, что даритель осознаёт безвозмездность и необратимость дарения. В случае, если у владельца это единственное жильё, нотариус предложит рассмотреть альтернативные варианты, такие как завещание или договор ренты, позволяющие сохранить право проживания в квартире.

В Федеральной нотариальной палате подчёркивают, что при малейших сомнениях в понимании собственником последствий своих действий, нотариус откажет в удостоверении сделки. Если же сделка будет совершена, нотариус несёт полную имущественную ответственность за её законность.