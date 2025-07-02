В Федеральной нотариальной палате рассказали о новых правилах дарения жилья в 2025 году
Нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной с начала 2025 года
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С начала 2025 года нотариальное оформление сделок дарения жилья стало обязательным, в том числе и для близких родственников. Цель нововведения — исключить случаи мошенничества при заключении договоров дарения недвижимости. Об этом РИА «Новости» рассказали в Федеральной нотариальной палате.
«До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путём чужую недвижимость», — отметили в нотариальной палате.
Нотариусы заверяют, что такая практика станет надёжным барьером для мошенников и обеспечит защиту прав собственности. При удостоверении сделки нотариус проводит правовую экспертизу, устанавливает истинную волю сторон и удостоверяется в том, что даритель осознаёт безвозмездность и необратимость дарения. В случае, если у владельца это единственное жильё, нотариус предложит рассмотреть альтернативные варианты, такие как завещание или договор ренты, позволяющие сохранить право проживания в квартире.
В Федеральной нотариальной палате подчёркивают, что при малейших сомнениях в понимании собственником последствий своих действий, нотариус откажет в удостоверении сделки. Если же сделка будет совершена, нотариус несёт полную имущественную ответственность за её законность.
Ранее нотариус Сергей Поляков предупредил о риске продажи жилья аферистами без ведома собственника. По его словам, мошенники нередко арендуют квартиру, а затем пытаются продать её, используя поддельные документы, такие как свидетельства о рождении, браке или завещании. Опытный нотариус быстро выявит подлог, так как тщательно проверяет документы обеих сторон, в том числе по базам МВД, и задаёт вопросы, которые помогают выявить недобросовестные намерения.