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2 июля, 10:13

«Надо креститься»: Останина объяснилась за картинку с Мавзолеем на лопате

Останина призвала движение «Сорок сороков» креститься из-за картинки с Мавзолеем

Нина Останина. Обложка © Telegram / Новости с Останиной

Нина Останина. Обложка © Telegram / Новости с Останиной

Председатель Комитета Государственной думы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) ответила на критику из-за картинки с Мавзолеем на лопате, в которой общественники из движения «Сорок сороков» углядели символику СС. В беседе с «Ридусом» парламентарий призвала авторов обращения «креститься».

Та самая картинка. Обложка © Telegram / Новости с Останиной

Та самая картинка. Обложка © Telegram / Новости с Останиной

«В авторском плакате художника и члена Союза плакатистов России Игоря Петрыгина нет символики СС. Это знаки, которые разделены буквами, что абсолютно не идентифицируется с символикой СС. Но если кому-то кажется, надо креститься», — сказала она.

Останина заявила, что не видит оснований для обращений в правоохранительные органы, поскольку обвинения в использовании нацистской символики совершенно необоснованны.

Также она отметила, что считает неуместным применение определения «оскорбление чувств верующих» к опубликованной ею карикатуре, так как «оскорбление исторической памяти целой эпохи — это тоже явление, преследуемое законом».

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Напомним, что ранее Нина Останина выложила в соцсети картинку после просмотра документального фильма «Мумия» от телеканала «Спас». Она заявила, что кинокартина о мавзолее Владимира Ильича Ленина ей не понравилась. Фотографию внимательно изучил генеральный директор «Спаса» Борис Корчевников и заявил, что в названии телеканала скрыты нацистские символы, а вся критика депутата является «глупейшей манипуляцией». Он также выразил опасения, что Останина решила публично использовать запрещённые символы.

Наталья Афонина
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