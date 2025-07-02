«Надо креститься»: Останина объяснилась за картинку с Мавзолеем на лопате

Председатель Комитета Государственной думы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) ответила на критику из-за картинки с Мавзолеем на лопате, в которой общественники из движения «Сорок сороков» углядели символику СС. В беседе с «Ридусом» парламентарий призвала авторов обращения «креститься».

Та самая картинка. Обложка © Telegram / Новости с Останиной

«В авторском плакате художника и члена Союза плакатистов России Игоря Петрыгина нет символики СС. Это знаки, которые разделены буквами, что абсолютно не идентифицируется с символикой СС. Но если кому-то кажется, надо креститься», — сказала она.

Останина заявила, что не видит оснований для обращений в правоохранительные органы, поскольку обвинения в использовании нацистской символики совершенно необоснованны.

Также она отметила, что считает неуместным применение определения «оскорбление чувств верующих» к опубликованной ею карикатуре, так как «оскорбление исторической памяти целой эпохи — это тоже явление, преследуемое законом».