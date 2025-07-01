Останина сопроводила символику «Спаса» нацистскими буквами и нарвалась на гнев Корчевникова

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала недавно вышедший документальный фильм «Мумия» от телеканала «Спас». Картина рассказывает подробную историю о мавзолее Владимира Ильича Ленина, однако парламентарий осталась ей недовольна. Она утверждает, что лента наполнена неправильными трактовками исторических фактов и является «пропагандистской поделкой». Свой гневный пост о фильме в телеграм-канале депутат сопроводила весьма интересной картинкой.

На иллюстрацию Останиной обратил внимание генеральный директор «Спаса» Борис Корчевников. Он заявил, что в названии телеканала скрыты нацистские символы, а вся критика депутата является «глупейшей манипуляцией». Гендиректор выразил опасения, что Останина, ответственная в России за семейную политику, решила публично использовать запрещённые символы.

«Название нашего канала «Спас» она соединила с запрещённой нацистской символикой – СС - той, что сегодня находят среди тату многих укронацистов. <...> Не в этом дело. А в том, что целый глава комитета, ответственного, кстати, за самую провальную и тяжёлую часть нашей нынешней жизни – семейную политику — спокойно публично использует запрещённые знаки ублюдков-фашистов», — написал Корчевников в своём телеграм-канале.

Документальный фильм о мавзолее Ленина снял режиссёр Андрей Афанасьев. Он проводил съёмки в различных местах, включая древние пирамиды Египта, зиккураты Месопотамии в современном Ираке и множество городов России. Всё это было необходимо, чтобы изучить традиции, технологии и философские аспекты мумификации, а также личность Ленина, его достижения и обстоятельства, при которых он не был погребён в традиционном смысле.