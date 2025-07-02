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2 июля, 11:51

СФ одобрил закон о штрафах до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Новый штраф, который составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, будет применяться за несообщение сведений о переезде, не подтверждённом регистрацией. Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при аналогичных обстоятельствах.

Ранее за подобные нарушения предусматривался штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, но теперь эта норма исключается, а новые санкции вводятся отдельной частью статьи 21.5 КоАП РФ.

«По нашему мнению, установленный размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учёту», — говорится в пояснительной записке.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу будет действовать на протяжении года. В связи с этим призывникам больше не потребуется заново проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, законодательство предусматривает возможность формирования единой призывной комиссии, обслуживающей сразу несколько населённых пунктов.

Александра Мышляева
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