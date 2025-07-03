Аномалия или тенденция? Почему начался рост цен на аренду квартир и когда он закончится Приближается новая волна активности на рынке аренды недвижимости. При этом цены на съёмное жильё после некоторого затишья снова пошли в рост. Правда, не на все квартиры. На сколько ещё может подорожать съёмное жильё и когда ждать снижения цен? 2 июля, 21:20 Начался рост цен на аренду квартир. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko

Почему начали расти цены на аренду квартир

После весеннего снижения цен на аренду — в среднем на 3–6 %, а в Москве и Петербурге до 10 % — рынок неожиданно развернулся. С июня наблюдается устойчивый рост ставок. Основная причина — люди экономят средства и начинают готовиться к осеннему «сезону» заранее. Так охарактеризовал обстановку на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Однако дело не только в этом. Высокая ключевая ставка Центрального банка делает ипотеку малодоступной, и многие, кто раньше мог бы купить жильё, вынуждены оставаться в аренде. Это усиливает давление на рынок съёмного жилья. Дополнительным фактором роста стало повышение тарифов на ЖКХ с 1 июля — собственники перекладывают увеличившиеся расходы на арендаторов. К тому же часть недорогих и удобных вариантов уже сдана, поэтому дорожают даже квартиры со скромным ремонтом или неудобным расположением, — добавил Максим Лазовский.

Летний период всегда характеризуется новой волной активности потребителей: родители будущих студентов стараются найти жильё своим детям, кто-то специально ждёт лета, чтобы комфортно переехать и обустроиться на новом месте. Тем более нынешняя обстановка на первичном и вторичном рынках с высокими ипотечными ставками приводит людей в движение — многие ищут наиболее бюджетные варианты проживания. Об этом рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

— Уже в мае начался планомерный рост цен на аренду: за месяц они выросли на 1,7 %. Учитывая, что уровень арендных ставок в Москве достиг своего высшего предела, это довольно высокий прирост, — пояснила Елена Чегодаева.

В июне 2025 года медианная стоимость аренды в среднем в городах-миллионниках по всем типам комнатности составила 34 000 рублей (+1,7 % за месяц). Предложение сдаваемого жилья немного снизилось за месяц — на 2,3 %, а с начала года выросло на 22,5 %. Количество просмотров объявлений о сдаче в среднем по городам-миллионникам за июнь выросло на 4,4 %, а с начала года — на 26,6 %.Такие цифры привёл руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его словам, наиболее ощутимо за месяц медианная ставка выросла в Санкт-Петербурге (+10,9 %; 47 000 рублей). При этом увеличение цены сопровождалось сокращением сдаваемых квартир в течение июня (-4,2 %). Из-за роста активности арендаторов наиболее бюджетные варианты сдавались быстрее. Также наиболее ощутимое изменение стоимости в течение июня отмечалось в Воронеже (+5,3 %; до 24 000) и Волгограде (+4,8 %; до 26 000).

— Усреднённые ценовые показатели могут увеличиваться в связи с изменениями состава предложения (увеличением объёма квартир в новых домах; сокращением числа объектов с устаревшим, «бабушкиным» ремонтом; вымыванием наиболее дешёвых вариантов). Но повышение арендных ставок у конкретных квартир возможно только при активизации реального спроса — когда клиенты проводят сделки, — рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

Она обратила внимание, что в мае – июне интерес потенциальных арендаторов в самом деле увеличился, но это не тот спрос, который приводит к сделкам. Скорее наниматели присматривались, приценивались. Было много звонков и показов. Как всегда в этот период, сегмент найма оживляется за счёт будущих абитуриентов — их родители узнают московский рынок аренды.

— В отсутствие новых внешних потрясений рынок аренды существует в соответствии с факторами сезонности — стандартно рост спроса начинается в конце июля и продолжается до октября. Это время всегда считалось высоким сезоном, всегда был активный спрос, квартиры вымывались из экспозиции, а значит, повышались цены, — отметила Оксана Полякова.

На сколько ещё могут подорожать съёмные квартиры и когда остановится рост цен

Елена Чегодаева считает, что в большей степени будут расти цены на малогабаритное жильё в самых демократичных районах. Это произойдёт на фоне вымывания с рынка студий и однокомнатных квартир. Они наиболее востребованы и быстрее всего продаются.

— Сегодня мы можем говорить о стандартных циклах изменения спроса и предложения на рынке долгосрочной аренды в связи с сезонными факторами. Во второй половине июля мы ожидаем рост спроса. Высокая активность арендаторов в этот период связана с завершением сезона отпусков, началом периода активного найма в компании и переезда части специалистов из области или других регионов в мегаполисы, а также отчасти с началом учебного года, — рассказал Роман Жуков.

Максим Лазовский отметил, что в 2025 году ожидается рост цен на аренду на 13–17 %, что меньше, чем рекордные 30 % в 2024-м, но всё же ощутимо. Активная фаза роста продолжится до сентября. Осенью возможна стабилизация, однако серьёзного снижения ставок не ожидается — пока ипотека остаётся дорогой, арендный рынок будет оставаться напряжённым.

Сильнее всего дорожают однокомнатные квартиры и «евродвушки». Особенно те, что находятся рядом с метро, МЦД, университетами или деловыми центрами. Жильё с современным ремонтом и техникой также уходит быстрее и по более высокой цене. Старые квартиры без удобств растут в цене медленнее, но тенденция охватывает и этот сегмент.

— Летний рост цен на аренду — не временная аномалия, а отражение долгосрочных тенденций. Высокая стоимость кредитов и нехватка доступного жилья поддерживают спрос на аренду. Особенно в крупных городах. Пока эта ситуация сохраняется, арендаторам придётся подстраиваться под новые реалии и более взвешенно подходить к выбору квартиры, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева