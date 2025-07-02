«Красиво, чисто, учтены все запросы»: Турагент назвала альтернативу отдыху в Анапе
Турагент Пряшникова: Вместо Анапы лучше присмотреться к Крыму и Сочи
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Турагент Елена Пряшникова посоветовала россиянам обратить внимание на Крым и Сочи вместо Анапы. Из-за закрытия пляжей в Темрюкском районе лучше рассмотреть другие курорты Черного моря. Об этом сообщает «Постньюс».
По словам эксперта, отличный отдых можно провести в Сочи, Адлере, Геленджике и на полуострове Крым, который она назвала «одним из самых удивительных» мест для отдыха благодаря его природной красоте.
«Да, цены в сезоне выросли, но это стандартная ситуация летом. Главное — красиво, чисто и учтены все запросы туристов», — отметила она.
Пряшникова также отметила, что интерес к зарубежным направлениям остаётся стабильным.
Ранее сообщалось, что в Анапе и Темрюкском районе гостиницы и санатории обязали туристов подписывать документ, подтверждающий ознакомление с запретом на купание из-за аварии танкеров. Соответствующие бумаги предоставляются при заселении. Эта мера введена, чтобы предупредить людей о возможных рисках для здоровья, таких как аллергия, кожные заболевания или отравление, которые могут возникнуть при контакте с мазутом.