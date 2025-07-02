«Красиво, чисто, учтены все запросы»: Турагент назвала альтернативу отдыху в Анапе

Турагент Елена Пряшникова посоветовала россиянам обратить внимание на Крым и Сочи вместо Анапы. Из-за закрытия пляжей в Темрюкском районе лучше рассмотреть другие курорты Черного моря. Об этом сообщает «Постньюс».

По словам эксперта, отличный отдых можно провести в Сочи, Адлере, Геленджике и на полуострове Крым, который она назвала «одним из самых удивительных» мест для отдыха благодаря его природной красоте.

«Да, цены в сезоне выросли, но это стандартная ситуация летом. Главное — красиво, чисто и учтены все запросы туристов», — отметила она.

Пряшникова также отметила, что интерес к зарубежным направлениям остаётся стабильным.