«Плюшкин» из ДНР погиб при пожаре и чуть не погубил щенка по кличке Дымок

В Донецкой Народной Республике сотрудники МЧС спасли из пожара двухмесячного щенка по кличке Дымок. Малыш несколько дней находился в реанимации. Вытащить хозяина собаки из огня не удалось, 52-летний мужчина погиб во время пожара, сообщили в ведомстве.

В ДНР спасатели достали из пожара пятерых жильцов. Фото © VK / МЧС ДНР

«Спасибо сотрудникам МЧС. Они вынесли его на руках, проводили непрямой массаж сердца, поливали водой. Только после этого он стал дышать», — рассказала местная жительница Юлия.

Трагедия произошла в двухэтажном доме в посёлке Новый Свет. Там загорелась квартира на первом этаже, дым быстро распространился по подъезду. Спасатели смогли вытащить из квартир пятерых жильцов.

Причиной возгорания стало складирование различного мусора, которым занимался погибший хозяин жилья. Он значительно захламлял помещение, что в итоге привело в несчастному случаю и пожару.