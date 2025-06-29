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29 июня, 14:28

В московском ТЦ «Мегаполис» вспыхнул пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Пожар вспыхнул в столичном торговом центре «Мегаполис». Как сообщает SHOT, снаружи здания видно густой дым.

В московском ТЦ «Мегаполис» произошёл пожар. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, возгорание произошло на третьем этаже нежилого здания на Митинской улице. Из ТЦ самостоятельно эвакуировались 70 человек. На данный момент ликвидацией возгорания занимаются прибывшие на место экстренные службы. В пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что специалисты проводят проверку помещений на наличие очага пожара. Сведений о пострадавших не поступало

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Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области два частных дома сгорели дотла из-за удара молнии. Гроза попала в ель, которая находилась между двумя домами. Обломок ствола загорелся и пламя спровоцировало замыкание электрических проводов, что и привело к возникновению возгорания. Два здания были полностью разрушены. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Юлия Сафиулина
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