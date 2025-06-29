В московском ТЦ «Мегаполис» вспыхнул пожар

По информации телеграм-канала, возгорание произошло на третьем этаже нежилого здания на Митинской улице. Из ТЦ самостоятельно эвакуировались 70 человек. На данный момент ликвидацией возгорания занимаются прибывшие на место экстренные службы. В пресс-службе МЧС Москвы сообщили , что специалисты проводят проверку помещений на наличие очага пожара. Сведений о пострадавших не поступало

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области два частных дома сгорели дотла из-за удара молнии. Гроза попала в ель, которая находилась между двумя домами. Обломок ствола загорелся и пламя спровоцировало замыкание электрических проводов, что и привело к возникновению возгорания. Два здания были полностью разрушены. К счастью, никто из жителей не пострадал.