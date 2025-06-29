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29 июня, 10:02

Сразу два дачных дома сгорели дотла от удара молнии в Новосибирской области

SHOT: Два дачных дома сгорели от удара молнии в Новосибирской области

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Новосибирской области гроза стала причиной серьёзных разрушений. Из-за удара молнии сгорели два частных дома. Кадры с места происшествия публикует SHOT.

Два дома сгорели под Новосибирском после удара молнии. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне вечером на территории СНТ «Вега-1» в Бердске. Удалось выяснить, что молния ударила в ель, которая находилась между двумя домами. Обломок ствола загорелся и пламя спровоцировало замыкание электрических проводов, что и привело к возникновению возгорания. Два здания были полностью разрушены. К счастью, никто из жителей не пострадал.

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Юлия Сафиулина
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