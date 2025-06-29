Сразу два дачных дома сгорели дотла от удара молнии в Новосибирской области
SHOT: Два дачных дома сгорели от удара молнии в Новосибирской области
Обложка © Шедеврум/Life.ru
В Новосибирской области гроза стала причиной серьёзных разрушений. Из-за удара молнии сгорели два частных дома. Кадры с места происшествия публикует SHOT.
Два дома сгорели под Новосибирском после удара молнии. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне вечером на территории СНТ «Вега-1» в Бердске. Удалось выяснить, что молния ударила в ель, которая находилась между двумя домами. Обломок ствола загорелся и пламя спровоцировало замыкание электрических проводов, что и привело к возникновению возгорания. Два здания были полностью разрушены. К счастью, никто из жителей не пострадал.
Ранее стало известно, что в селе Кослан, Республика Коми загорелся частный дом, из-за чего три человека погибли. По информации Следственного комитета, огонь вспыхнул во время розжига печи.