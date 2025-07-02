В Коми отлили памятник погибшему лидеру ополчения Донбасса Мотороле

В Республике Коми сделали памятник Арсену Павлову, известному как Моторола, который был лидером ополчения Донбасса и героем Донецкой народной республики. Об этом сообщает сайт «Комиинформ».

Глава региона Ростислав Гольдштейн рассказал о памятнике на встрече с ветеранами, которые поддержали эту идею. Губернатор региона сообщил, что бронзовый ростовой памятник Мотороле уже изготовлен. Он предложил установить его в Ухте, на родине Арсена Павлова, где в скором времени создадут «Аллею Героев». По словам Гольдштейна, памятник станет символом отваги для будущих поколений, подобно монументам героям Великой Отечественной войны.