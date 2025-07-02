В Коми отлили памятник погибшему лидеру ополчения Донбасса Мотороле
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В Республике Коми сделали памятник Арсену Павлову, известному как Моторола, который был лидером ополчения Донбасса и героем Донецкой народной республики. Об этом сообщает сайт «Комиинформ».
Глава региона Ростислав Гольдштейн рассказал о памятнике на встрече с ветеранами, которые поддержали эту идею. Губернатор региона сообщил, что бронзовый ростовой памятник Мотороле уже изготовлен. Он предложил установить его в Ухте, на родине Арсена Павлова, где в скором времени создадут «Аллею Героев». По словам Гольдштейна, памятник станет символом отваги для будущих поколений, подобно монументам героям Великой Отечественной войны.
Арсен Павлов, известный по позывному «Моторола», стоял у истоков батальона «Спарта». Это подразделение было сформировано в Донецке в августе 2014 года на основе пулемётно-противотанкового взвода, и Павлов стал его первым командиром. Жизнь Моторолы трагически оборвалась 16 октября 2016 года в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в лифте его дома. Власти самопровозглашенной ДНР расценили произошедшее как террористический акт, обвинив в его организации Службу безопасности Украины (СБУ). Летом 2024 года суд вынес приговоры лицам, признанным виновными в убийстве Павлова.