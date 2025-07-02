Балаклавскую яхтенную марину вернули в собственность России

Балаклавская яхтенная марина, ранее находившаяся в собственности 10 различных лиц, перешла в собственность государства и передана в управление государственному предприятию. Об этом сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко на заседании в Совфеде по вопросу создания круглогодичных курортов России.

«Различными путями, в том числе судебным порядком, марина была возвращена в госсобственность и передана одному предприятию в государственное управление. Основная часть площадок передана для реализации инвестпроектов, разрабатывается несколько проектов планировки территории, строится балаклавский коллектор для обеспечения водоотведения», — сказала она.

Литовко также сообщила о планах по созданию в регионе двух крупных туристических центров – в Балаклаве и на северной стороне Севастополя – с общим номерным фондом 9,7 тысячи номеров и общим объёмом инвестиций в 90 миллиардов рублей.

На данный момент в Балаклаве ведётся строительство яхтенной марины в рамках Федеральной целевой программы развития города. Проект предусматривает создание стоянки для 600 судов и сопутствующей инфраструктуры. Также ведётся обновление пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, замена инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации и канализационно-очистных сооружений. Кроме того, идёт строительство балаклавского коллектора для отвода сточных вод на очистные сооружения. Одновременно с этим планируется реставрация старинных зданий и дач, являющихся объектами культурного наследия.