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2 июля, 16:00

«Вышел из себя»: Захарова ответила Гуттеришу на предложение ограничить право вето в СБ ООН

Захарова: Гутерриш превысил полномочия, выступив за ограничение права вето в ООН

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Генсек ООН Антониу Гуттериш превысил свои полномочия, выступив за ограничение права вето в Совбезе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел, наверное, правильнее бы сказать было из себя, но будем придерживаться этики, скажем, за пределы своих полномочий», — сказала дипломат, напомнив, что вопрос реформ СБ ООН не относится к компетенции секретариата.

Захарова добавила, что право вето предотвращает односторонние решения в пользу Запада, а критике должна подвергаться политика западных стран, не желающих искать компромиссы с другими государствами.

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Ранее Захарова критиковала заявление Гуттериша о природе украинского конфликта. Он выразил мнение, что отсутствие справедливого урегулирования, которое бы гарантировало территориальную целостность Украины, может привести к разрушению системы международного права и глобальной нестабильности. Она же утверждала, что Запад спровоцировал этот конфликт, активно вмешиваясь в украинскую политику через влияние на выборы и коррупцию.

Александра Мышляева
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